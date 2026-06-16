Tras la presentación del relevamiento sobre personas en situación de calle en General Pueyrredon, desde la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias consideraron que los datos obtenidos son importantes, pero remarcaron que el verdadero desafío será la implementación de políticas públicas que den respuesta a la problemática.

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Ana Vulcano, referente del espacio, destacó que el trabajo conjunto entre organizaciones sociales y organismos estatales permitió avances concretos en materia de asistencia.

"Nos parece importante tener estos números, pero es tan importante como la política pública que a partir de esto se implemente", señaló.

En ese sentido, recordó que a partir de las gestiones impulsadas por la Mesa de Diálogo se logró ampliar la capacidad del Parador Las Américas. "De 20 plazas pasaron a 43", indicó, y agregó que también se habilitó un espacio específico para mujeres con diez camas en el edificio Eva Perón.

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Vulcano sostuvo que el diálogo entre distintos actores permitió obtener algunos resultados positivos, aunque advirtió que persisten situaciones preocupantes. Entre ellas mencionó la falta de entendimiento con la Patrulla Municipal y denunció episodios de violencia hacia personas en situación de calle.

"Lamentablemente no pudimos tener diálogo con la Patrulla Municipal en esto de bastante violencia sobre la gente en situación de calle", expresó.

La referente social manifestó además su preocupación por las bajas temperaturas y el impacto que tienen sobre quienes duermen a la intemperie. En ese contexto, destacó el trabajo que realizan distintas organizaciones religiosas para asistir a las personas más vulnerables.

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"Los grupos siguen saliendo todas las noches llevando comida a la gente", afirmó, en referencia a la labor de la Noche de la Caridad y de distintos grupos de iglesias católicas y evangélicas.

Finalmente, señaló que esperan que los resultados del relevamiento sirvan como herramienta para fortalecer las acciones del municipio y mejorar la respuesta estatal frente al crecimiento de la población en situación de calle.

