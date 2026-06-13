El concejal Diego García presentó un proyecto de comunicación para exigir la intervención urgente del Municipio en un sector del barrio Santa Rita donde, según denunció, funciona un basural a cielo abierto frente a la Escuela Secundaria N°79. El reclamo apunta a la calle Ayolas, entre avenida Polonia y Magnasco, donde además se registró el abandono de al menos catorce vehículos quemados y presuntamente robados.

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La iniciativa solicita la intervención del EMSUR para realizar tareas de limpieza e higienización, retirar residuos y autopartes acumuladas en la vía pública e implementar el programa "Propietario Responsable" en los terrenos baldíos de la zona. También reclama a la Secretaría de Seguridad la colocación de una cámara domo para reforzar el monitoreo del sector.

Desde el bloque de Unión por la Patria sostuvieron que la situación representa un riesgo sanitario y de seguridad para los estudiantes que diariamente transitan por el lugar para asistir a clases. Además, remarcaron que el establecimiento educativo se encuentra a menos de un kilómetro del Centro de Operaciones y Monitoreo, pese a lo cual carece de vigilancia preventiva.

"Frente a la Escuela N°79 tenemos un predio convertido en un depósito de autos robados y residuos, exponiendo a cientos de chicos a un entorno insalubre y peligroso", señaló García al cuestionar la falta de respuestas oficiales. Desde la oposición consideraron que el estado del sector refleja una ausencia de control territorial y reclamaron acciones inmediatas para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el entorno escolar.

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