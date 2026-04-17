Una adolescente de 16 años fue demorada en el centro de la ciudad tras ser encontrada con una bicicleta robada y varios envoltorios de droga.

Ads

El hecho se conoció luego de que un joven de 17 años denunciara el robo de su bicicleta mientras realizaba entregas para la app PedidosYa. El asalto ocurrió en la zona de Bolívar y Santa Fe.

A partir de ese aviso, personal policial localizó a la menor en Diagonal Pueyrredón y Belgrano con el rodado sustraído. Al no poder justificar su procedencia, la bicicleta fue recuperada y devuelta a su dueño.

Ads

Durante el procedimiento, además, encontraron entre sus pertenencias seis envoltorios con cocaína, con un peso total de 16,6 gramos, junto a un celular y otros elementos.

Tras las actuaciones correspondientes, la adolescente fue entregada a sus padres y quedó a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte