Todos deseamos que el Año Nuevo nos traiga salud a todo nivel, fortaleza, amor, paz y prosperidad. Es por eso que casi en todos los países de América Latina, la gente acostumbra tomarse un tiempo para evaluar su año, sacar conclusiones importantes y adoptar un listado de deseos o cosas que quiere emprender desde enero.

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A continuación, algunos de los rituales más populares:

Uvas

El ritual consiste en comer doce uvas simbolizando los meses del año y mientras se comen se debe pensar en todo lo positivo.

Limpieza de la casa

Una práctica común es la limpieza de la casa. Desde los pisos bien lustrados, hasta ordenar los armarios.

Hacer espacio para lo nuevo, para lo útil. Decorar la casa con un pino, símbolo de la inmortalidad y del perdón.

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Velas de colores

Encender velas de colores a la hora de la cena familiar. En algunos hogares se tiene esta práctica. Se ponen en la mesa o en algún lugar cercano.

Blanco es para purificar, plata y dorado para dar nuevos pasos, rojas para el amor, verdes para la salud.

Baños de energía

Otros acostumbran darse baños de energía con sales minerales, con perfume.

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Ropa interior

La ropa íntima de color amarillo es para la abundancia de dinero y roja para el amor y la pasión. Si se regalan mejor.

Valijas

Si se desea viajar un ritual es salir a la calle con una valija. Debe estar llena de ropa –como si se fuese a viajar- y pasaporte incluido. La caminata por más corta que sea, debe incluir al menos el cruce de una calle.

Sobre el autor El Marplatense