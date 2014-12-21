Transitando el año del aniversario número 150 de la ciudad, la comunidad celebra caminar por sus calles y encontrar la historia local en cada uno de los rincones. En ese marco, una de las piezas fundamentales de la historia local, Costanza Addiechi dialogó con Adrián Caballero en La 100 y explicó como es su labor cada día en el marco de un compromiso que se mantiene entre un sueño y una pasión.

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"Es algo que se manifestó en mi desde muy chica y no tenía nada que ver con lo que hacía mi familia", fueron las palabras con las que comenzó Addiechi. A sus 14 años comenzó a estudiar restauración y luego arte al salir del secundario. "Luego de más grande, pude irme a Florencia, Italia a especializar mi tarea y eso perduró durante muchos años, 40 para ser exacta. Pero es algo que se sigue estudiando siempre, por suerte hoy estoy haciendo la tesis de mi segundo pos grado en patrimonio", detalló.

La amante de lo histórico y protectora de sus detalles se especializó tanto en su pasión por lo cultural que hoy posee estudios de diversas formaciones, como una maestría en la facultad de Arquitectura sobre gestión del patrimonio. "Es algo que me tiene enamorada, disfruto cada mañana ponerme el overol y salir a la plaza mientras la ciudad todavía duerme", mencionó.

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La reconocida restauradora de monumentos históricos del Municipio afirmó que pese a estar hace nueve años trabajando para la ciudad, le dedicó toda su vida a esta pasión. "Mar del Plata tiene un patrimonio escultórico muy valioso, hablamos de monumentos, piezas escultóricas, bienes de interés patrimonial. Son documentos únicos de la historia que habitan el espacio público y que durante mucho tiempo estuvieron olvidados por desconocimiento, el cual ataca directamente a la valoración de las cosas y por ende lleva al descuido".

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"Lo que hice al iniciar esta tarea fue empezar a visibilizar y darle valor a estos documentos de Mar del Plata, que como siempre digo revalorizan no solo los monumentos sino su entorno también. Sumado a este labor, el programa educativo que llevamos adelante sirve mucho. La semana pasada lo cerramos con 9600 chicos durante este año en donde contamos la historia de la ciudad y su patrimonio, algo que debemos dar a conocer para que la comunidad valore y cuide. Hay que generar consciencia acerca del cuidado y es una tarea que nos propusimos", siguió.

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Con respecto a la cantidad de monumentos, piezas escultóricas o de interés patrimonial como farolas, bancos históricos que posee la ciudad, la referente local indicó que Mar del Plata cuenta con "más de 200 piezas". Y agregó: "Restauramos muchas pero hay otras tantas que permanecen a la espera. También iniciamos una campaña de restitución voluntaria porque durante muchos años Mar del Plata tuvo un patrimonio muy relevante. Este fue muy bien cuidado hasta el año 1952, fecha en donde falleció Adolfo Primavesi, director de Plazas y Paseos del Municipio durante 22 años. Él era no solo el encargado de cuidar las plazas históricas y de generar espacios nuevos, sino de cuidar las piezas escultóricas".

"Cuando él fallece, todo esto quedó en el olvido, el desconocimiento se instaló, la falta de valoración y la consecuencia es hoy la invisibilización de todas estas piezas. Hace nueve años, cuando ingresé a la Municipalidad para llevar adelante esta labor, retomamos las bases que dejó Primavesi pero se había perdido mucho, entre ello, la falta de registro lo cual hoy ya no sucede porque tenemos todo identificado, incluso lo desaparecido".

Y adhirió: "Esto nos avaló a iniciar una campaña de restitución voluntaria de piezas que están en manos de particulares. Tenemos un espacio en donde pueden acudir todos aquellos que tengan algo que pertenezca a la historia de Mar del Plata. Nos pueden avisar y así nosotros podemos asesorarlos. En caso de que pertenezca al patrimonio de todos, pedimos la restitución, como ya lo hemos hecho con más de 40 piezas que recuperamos y que hoy están en el taller para ser devueltas al espacio público".

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Gentileza: Costanza Addiechi

En ese sentido, la Restauradora sentenció: "Para esto no hay recetas mágicas, el cuidado de una ciudad, de su historia y de su patrimonio, es entre todos. Nosotros desde la Municipalidad podemos llevar adelante la intervención técnica de todas estas piezas, la difusión pero el cuidado es entre todos. Por suerte en cada caso que hemos pedido la restitución, no ha habido mayor problema porque se generó una suerte de consciencia y así fue como se pudo completar el trabajo de la rambla".

"Nuestro trabajo es una tarea seria, no es al azar. Es de forma responsable, con el privado que pueda tener la pieza escultórica, con la ciudad desde la normativa de protección y con el compromiso de devolver al espacio público estos documentos de la historia local", concluyó Addiechi.