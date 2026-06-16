Un tribunal de Suecia condenó a un hombre de 61 años a cuatro años y cinco meses de prisión por obligar a su esposa a mantener relaciones sexuales con más de 120 hombres a cambio de dinero.

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Según determinó la justicia, el acusado sometió a la mujer mediante amenazas de violencia, vigilancia constante a través de cámaras de seguridad y un control psicológico que se prolongó durante varios años. La víctima denunció los hechos en octubre de 2025, lo que dio inicio a la investigación.

Los fiscales sostuvieron que el hombre comenzó a forzar a su esposa a mantener encuentros sexuales con terceros en 2022. De acuerdo con la acusación, utilizó el aislamiento de la vivienda familiar, ubicada en una zona rural de la provincia de Ångermanland, además del suministro de drogas y amenazas de muerte, para ejercer control sobre ella.

La Justicia concluyó que el condenado organizaba la mayoría de los encuentros y administraba la actividad. También quedó acreditado que presionaba a la mujer para realizar actos sexuales, transmitirlos por internet y recibir a clientes que llegaban desde distintas partes del país.

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El caso generó una fuerte repercusión internacional y fue comparado con el de Dominique Pelicot en Francia, condenado por drogar a su esposa y permitir que decenas de hombres la violaran durante años. Sin embargo, el tribunal sueco desestimó ocho cargos de violación al considerar que no pudo probarse de manera concluyente la falta de consentimiento en esos hechos específicos.

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Además del principal acusado, otras 28 personas fueron condenadas por comprar servicios sexuales. Dos de ellos recibieron penas de prisión, mientras que el resto fue sancionado con condenas condicionales o medidas de libertad vigilada. El tribunal también ordenó que el condenado indemnice a la víctima con 200.000 coronas suecas, equivalentes a unos 15.900 euros.

Fuente: BBC

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