Una señal de alivio comenzó a surgir en Medio Oriente luego de que Pakistán confirmara que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo destinado a poner fin a la guerra que afecta a la región desde hace más de tres meses. La noticia fue comunicada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien sostuvo que las partes ya cuentan con un texto consensuado y que avanzan en los pasos finales para formalizar el entendimiento.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades paquistaníes, el acuerdo contempla el cese de las acciones militares y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. La normalización de la navegación en esa zona es considerada clave para la estabilidad energética global.

El entendimiento también abriría una nueva etapa de negociaciones sobre otros temas sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas por Washington y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior. Según trascendió, ambas partes tendrían un plazo inicial de 60 días para avanzar en esos aspectos técnicos y políticos.

Pakistán y Qatar desempeñaron un papel central en las gestiones diplomáticas que permitieron acercar posiciones entre Washington y Teherán. Durante las últimas semanas, ambos países impulsaron una intensa mediación para evitar una nueva escalada bélica y construir una salida negociada al conflicto.

Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. Mientras se anunciaban los avances diplomáticos, nuevos episodios de violencia en la región generaron incertidumbre sobre la estabilidad del proceso. Entre ellos se destacan ataques vinculados al conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, una situación que amenaza con afectar el clima de negociación.

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Además, desde Irán surgieron algunas señales de cautela respecto de los tiempos del acuerdo. Si bien funcionarios iraníes reconocieron avances significativos en las conversaciones, evitaron confirmar que la firma definitiva sea inminente, como sostuvieron autoridades de Pakistán y Estados Unidos.

Pese a estas diferencias, distintos actores internacionales coinciden en que las negociaciones se encuentran en su momento más avanzado desde el inicio de la guerra. De concretarse, el acuerdo podría representar uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes de los últimos años en Medio Oriente y abrir una nueva etapa para una región marcada por décadas de tensiones y enfrentamientos.

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