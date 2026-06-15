La primera salida de un director técnico en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir a Sabri Lamouchi tras la contundente derrota por 5 a 1 frente a Suecia en el debut del Grupo F.

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La decisión se tomó pocas horas después de la goleada sufrida ante el conjunto escandinavo, en un partido que dejó expuestas las dificultades del seleccionado africano en el inicio de la Copa del Mundo.

El ciclo de Lamouchi al frente de Túnez fue breve. El entrenador dirigió apenas cinco encuentros, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas, números que precipitaron su salida tras el estreno mundialista.

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Suecia fue ampliamente superior desde el comienzo y construyó la goleada con dos tantos de Yasin Ayari, además de los goles de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. El único descuento tunecino llegó por intermedio de Omar Rekik antes del descanso.

Tras el encuentro, Lamouchi reconoció las falencias de su equipo y se mostró autocrítico:"A este nivel, los errores son imperdonables. No podemos seguir cometiendo errores que son obvios y fáciles de evitar", expresó el entrenador antes de conocerse su desvinculación.

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Con este resultado, Suecia quedó como líder del Grupo F, favorecida además por el empate 2 a 2 entre Países Bajos y Japón en el otro partido de la zona.

Mientras la federación tunecina busca un reemplazante, el seleccionado africano intentará recuperarse cuando enfrente a Japón el próximo 21 de junio en el Estadio BBVA de Guadalupe, en México, por la segunda fecha de la fase de grupos.

Fuente: TN

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