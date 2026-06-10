Comienza el programa de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial
Este miércoles a las 21 debutará Marcelo Tinelli en la programación especial de Infobae Mundial, la cobertura que el medio realiza en torno a la gran cita futbolística que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El conductor tendrá un espacio propio que podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Infobae y FM 97.1, sumándose así a la propuesta multiplataforma que acompaña el minuto a minuto del torneo.
Desde el medio anunciaron el estreno a través de sus redes sociales y destacaron la incorporación de Tinelli a la programación especial, que reúne información, análisis e invitados vinculados al mundo del fútbol.