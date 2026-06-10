El conductor tendrá un espacio propio que podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Infobae y FM 97.1, sumándose así a la propuesta multiplataforma que acompaña el minuto a minuto del torneo.

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Desde el medio anunciaron el estreno a través de sus redes sociales y destacaron la incorporación de Tinelli a la programación especial, que reúne información, análisis e invitados vinculados al mundo del fútbol.

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