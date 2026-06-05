Gran Hermano: así quedó la placa de nominados
Este jueves se vivió una nueva gala de Gran Hermano y el público decidió salvar a los participantes más votados de la placa positiva.
En un primer momento, los nominados eran Hanssen, Brian, Zunino, Emanuel, Juanicar, Sol, Andrea y Yipio.
Luego de la votación del público, los participantes más apoyados lograron salir de la placa y quedaron definidos los cinco jugadores que continúan en riesgo de abandonar la casa. De esta manera, la placa pasó a ser negativa y ahora el público deberá votar para eliminar.
Los participantes que siguen nominados son Brian, Hanssen, Juanicar, Yipio y Zunino, quienes buscarán mantenerse una semana más dentro del reality. La definición será el próximo lunes, cuando uno de ellos se convierta en el nuevo eliminado de Gran Hermano.
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