Fito Páez rindió homenaje al Indio Solari durante el concierto que brindó en la ciudad de Cali, Colombia, horas después de conocerse la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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En medio de su presentación, el músico rosarino se tomó unos minutos para recordar a una de las figuras más importantes del rock argentino y le dedicó sentidas palabras ante miles de espectadores. Según trascendió, Fito definió al Indio como un “hermano mayor” de la cultura rock nacional y destacó la huella artística que dejó a lo largo de su carrera.

El emotivo momento fue acompañado por los aplausos del público, que se sumó al reconocimiento hacia el cantante y compositor fallecido a los 77 años. Mientras en distintos puntos de Argentina se multiplicaban los homenajes y muestras de dolor, el recuerdo del Indio también se hizo presente en escenarios internacionales.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DZSD6HARB9o/

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