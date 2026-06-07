Fito Páez rindió homenaje al Indio Solari
Fito Páez rindió homenaje al Indio Solari durante el concierto que brindó en la ciudad de Cali, Colombia, horas después de conocerse la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
En medio de su presentación, el músico rosarino se tomó unos minutos para recordar a una de las figuras más importantes del rock argentino y le dedicó sentidas palabras ante miles de espectadores. Según trascendió, Fito definió al Indio como un “hermano mayor” de la cultura rock nacional y destacó la huella artística que dejó a lo largo de su carrera.
El emotivo momento fue acompañado por los aplausos del público, que se sumó al reconocimiento hacia el cantante y compositor fallecido a los 77 años. Mientras en distintos puntos de Argentina se multiplicaban los homenajes y muestras de dolor, el recuerdo del Indio también se hizo presente en escenarios internacionales.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DZSD6HARB9o/
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