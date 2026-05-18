📸​ Lucas Carra

El rugby de Mar del Plata vivió una jornada cargada de emoción con la consagración de Comercial Rugby Club, que derrotó 15 a 12 a Mar del Plata Club en la final del Clasificatorio A de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

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En una definición disputada en Santa Celina, el conjunto de Sierra de los Padres logró imponerse en un encuentro parejo y de mucha intensidad, para volver a celebrar un campeonato local después de varias décadas. La figura del partido fue Rodrigo Oliver, clave con su aporte en el marcador, mientras que Marcos Comins también sumó un try decisivo para el campeón.

El equipo había mostrado un gran nivel durante todo el torneo y en el camino dejó atrás a rivales de peso para quedarse con la corona.

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La jornada organizada por la Unión de Rugby de Mar del Plata también incluyó finales en distintas categorías, en una verdadera fiesta para el rugby local que reunió a una gran cantidad de público durante todo el sábado.

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