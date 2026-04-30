Luego de que YPF aplicara una suba en los combustibles pese a haber anticipado una pausa en los aumentos, el Gobierno nacional definió nuevos incrementos parciales que regirán durante mayo, junto con otra postergación en la actualización plena de los impuestos.

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La medida fue oficializada a través del Decreto 302/2026, que establece una suba promedio del 0,5% en los precios, en un contexto marcado por la presión inflacionaria y la decisión del Ejecutivo de dosificar el traslado de impuestos a los surtidores bajo la gestión de Javier Milei.



En concreto, para las naftas se aplicará un incremento de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el tributo al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, las subas serán de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el impuesto ambiental.

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Al mismo tiempo, el decreto dispone que los aumentos pendientes —correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025— se trasladarán recién a partir del 1 de junio, extendiendo el esquema de diferimiento que el Gobierno viene aplicando para evitar un impacto más fuerte en los precios finales.



Estas decisiones se suman al incremento cercano al 2% que aplicó YPF en los últimos días. En paralelo, el consumo de combustibles ya muestra señales de retracción: en marzo, las ventas cayeron un 1,8% interanual a nivel país y, al ajustar por cantidad de días, la baja diaria alcanzó el 3,1%, reflejando el efecto combinado de la suba de precios y la pérdida del poder adquisitivo.

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