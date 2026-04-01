Mediante el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional decidió postergar la actualización de los impuestos a los combustibles prevista para abril, en un intento por frenar una nueva escalada en los precios de la nafta y el gasoil, impulsada por el aumento del petróleo a nivel internacional.

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La decisión alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al tributo al dióxido de carbono (IDC), cuya actualización estaba programada de manera trimestral. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a amortiguar el traslado de costos a los surtidores y evitar un mayor impacto inflacionario.

El contexto internacional resulta determinante. La suba del precio del crudo (en parte asociada a la Guerra en Medio Oriente) generó un encarecimiento de los combustibles que ya se trasladó al mercado interno.

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Durante marzo, los precios de la nafta y el gasoil registraron incrementos significativos, con subas que oscilaron entre el 15% y el 25%.

Además, la Secretaría de Energía avanzó con cambios en la composición de los combustibles, permitiendo una mayor proporción de bioetanol en las naftas.

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El objetivo es dar mayor flexibilidad a las refinadoras y reducir el impacto del encarecimiento del petróleo en los precios finales.