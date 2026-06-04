La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando derivaciones judiciales en Córdoba. En las últimas horas, las autoridades dispusieron la clausura de Wachitas, un bar de la capital provincial que quedó en el centro de la escena luego de diversos allanamientos ordenados en el marco de la causa.

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La medida se produjo mientras los investigadores profundizan las averiguaciones sobre el entorno de Claudio Barrelier, detenido e imputado por el crimen de la adolescente. Entre los puntos analizados aparece la relación de algunas personas vinculadas al expediente con el establecimiento nocturno, situación que motivó nuevas actuaciones judiciales.

Desde el local comercial rechazaron cualquier participación en los hechos investigados y aseguraron que colaboraron con los requerimientos de la Justicia. Además, remarcaron que la empresa no tiene vínculos con el homicidio y sostuvieron que la clausura responde a cuestiones que aún son materia de investigación.

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El caso de Agostina Vega generó una fuerte conmoción en Córdoba y continúa bajo análisis de la fiscalía, que busca determinar si existieron responsabilidades adicionales alrededor del hecho y reconstruir cada uno de los movimientos previos al asesinato de la joven.

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