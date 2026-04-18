Un hombre de 39 años fue aprehendido por uso de documento falso, tras ser interceptado mientras conducía de manera peligrosa un vehículo en la zona del barrio San Juan, en un operativo realizado por personal de la Comisaría Cuarta y el Comando de Patrullas.

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El procedimiento se inició en San Juan al 2100 cuando los efectivos detectaron al conductor a bordo de un Chevrolet Prisma LTZ realizando maniobras imprudentes. Al ser interceptado, el hombre se negó a aportar sus datos personales.

Durante la inspección del vehículo, los policías hallaron un objeto similar a un arma de fuego, que luego se determinó que era un arma de utilería tipo gas comprimido.

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Además, al momento de su identificación, el imputado exhibió una licencia de conducir apócrifa, que fue inmediatamente secuestrada junto con el arma.

En el lugar intervino personal de Tránsito, que realizó un test de alcoholemia con resultado positivo de 0,37 g/l, por lo que se labraron las infracciones correspondientes y se dispuso el secuestro del vehículo.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía N°10, dirigida por David Bruna, junto al Juzgado Correccional en turno, que dispuso la notificación de formación de causa, el secuestro de los elementos y la posterior libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.