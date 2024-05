Esta semana continúan las intensas negociaciones del Gobierno con la oposición “dialoguista” para concretar un dictamen de la Ley Bases en el Senado. Este miércoles se volverá a reunir el plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, para retomar el debate del proyecto. No obstante, no es tarea sencilla, más aún porque ya sin el Pacto de Mayo en el horizonte, se dilatan las conversaciones.

Por estas horas, la clave para saber si habrá dictamen o no en los próximos días pasa la tiene el Ejecutivo al aceptar o rechazar las modificaciones propuestas al proyecto. Parte de la discusión se encuadra en las anotaciones al pie de la iniciativa que hizo la UCR, que no confirma aún su voto.

Ante esta incertidumbre, en el oficialismo se impone la premura. “Nosotros no vamos a dar fechas estimadas de dictamen. No es la forma que tenemos de trabajar”, señalaron desde el bloque de La Libertad Avanza a TN.

En la misma línea, remarcaron: “Cuando estemos seguros vamos a comunicarlo… no antes. No queremos generar expectativas que no sabemos si podemos cumplirlas”. En otras palabras, no quieren repetir los mismos errores de febrero pasado, cuando se cayó el tratamiento en Diputados, terminó la conversación de manera abrupta y el proyecto fuera del Congreso.

“No hay ningún intento de hacer firmar dictamen el miércoles”, aseguraron desde el bloque oficialista a este medio. “Vamos a seguir charlando para ver si consensuamos un par de borradores y se los llevamos al Ejecutivo para ver si acepta cambios”, aclararon.

“Tenemos solo 10 días de tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Y una discusión que viene desde mucho más lejos en Diputados es muy difícil resolverla en tan poco tiempo”, añadieron desde LLA. “La negociación empezó de manera individual y fue complicado porque generó algunos inconvenientes porque quedaron empoderados esos pocos legisladores”, señalaron.

En tanto, en la bancada de la UCR también rechazaron estar cerca de algún tipo de acuerdo. “Seguimos trabajando en comisión”, afirmaron con prudencia. También se negó cualquier vínculo entre la propuesta del Gobierno de actualizar el presupuesto de la UBA y un compromiso del bloque radical. “Martín (Lousteau) no negoció la UBA”, indicaron de manera tajante.

Tampoco hubo avances este lunes en una actividad que compartieron la vicepresidenta Victoria Villarruel y el senador radical Maximiliano Abad en Mar del Plata, en el marco del Premier Pádel que se desarrolla en esa ciudad. “No se habló nada de la Ley Bases”, confiaron desde el entorno del legislador a este medio.

El bloque radical tiene cuestionamientos sobre el blanqueo de capitales, que no entren familiares; pero también modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proteger a las industrias nacionales. Además, pidieron cambios al monotributo social: “Los reclamos son unificados y todo va a depender de que se acepten o no”, apuntaron.

Fuente: TN.