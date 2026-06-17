La sentencia, que aún puede ser apelada, fue dictada por unanimidad por los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Además, el dirigente recibió una multa equivalente a 100 salarios mínimos y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.

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Según el fallo, Eduardo Bolsonaro buscó influir sobre el gobierno de Donald Trump para que adoptara medidas contra jueces que investigaban y juzgaban al exmandatario por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

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El juez Alexandre de Moraes sostuvo que las acciones del exdiputado constituyeron una forma de coacción contra el sistema judicial brasileño. Entre las pruebas se incluyeron declaraciones públicas y entrevistas en las que Bolsonaro reconocía sus gestiones desde Estados Unidos.

Eduardo Bolsonaro reside en territorio estadounidense desde 2025. Su defensa argumentó que solo realizó actividades de interlocución política sin capacidad de influir en las decisiones de Washington, aunque esa postura fue rechazada por el tribunal.

Fuente: TN

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