Decisiones municipales, movimientos judiciales y licitaciones provinciales marcaron la última edición del Boletín Oficial, con temas que van desde fondos para el Emvial hasta novedades sobre el Casino del Hotel Sasso

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Uno de los datos llamativos de la jornada fue un problema técnico en el sitio del Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM): varios anexos en PDF no podían abrirse y devolvían el mensaje “ERR_EMPTY_RESPONSE”, por lo que parte de la documentación completa no estuvo disponible al momento de la publicación.

A través del Decreto Nº 0999/26, el Municipio resolvió ampliar el monto de la caja chica del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial). El texto completo debía consultarse en un anexo PDF que no pudo visualizarse por problemas en el sistema.

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En el Decreto Nº 1001/26 se convalidó una contratación directa realizada por la Secretaría de Seguridad para la instalación de una abertura. El servicio fue adjudicado a la firma Ehuletche Oscar Fernando.

Al igual que en otros expedientes publicados este martes, el detalle completo figuraba en un anexo que no cargaba correctamente.

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Otro de los movimientos administrativos importantes apareció en el Decreto Nº 1004/26. Allí se modificó el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos vigente vinculados al programa Envión.

Además, el Municipio convalidó contratos de locación de servicios ya realizados y autorizó nuevas contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2026 para Camila Alonso Orduña y otros trabajadores vinculados al programa.

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En el plano judicial, el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata notificó una resolución dictada en marzo de 2024 dentro de una causa impulsada por el Banco Central.

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La medida ordenó la inhibición general de bienes de Pesquera Mar Chiquita S.A. y de Shou Xianjing, además del bloqueo de cuentas bancarias y cajas de seguridad que pudieran registrar.

La causa tramita ante el juez federal Santiago Inchausti.

Otro de los puntos relevantes tuvo que ver con el proceso licitatorio del Casino Anexo I de Mar del Plata, ubicado en el Hotel Sasso.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos declaró “admisible y calificada” a la Unión Transitoria conformada por UTHGRA y Yukon Technology S.A., que obtuvo 64 puntos en la evaluación.

La apertura del Sobre Nº 2 fue fijada para el 3 de junio a las 12 en la Dirección Jurídico Legal del organismo provincial.