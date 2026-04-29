Un adolescente de 17 años fue baleado y permanece en grave estado tras recibir tres disparos en la zona de Coronel Suárez entre Brown y Falucho, en una zona conocida como Monte Varela. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde se encuentra en el quirófano.

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Según fuentes consultadas, el joven recibió impactos de arma de fuego en las piernas y en el abdomen, lo que motivó su inmediata derivación al hospital en estado crítico.

De manera extraoficial, se indicó que el joven mantuvo una discusión con otra persona, quien habría ejecutado los disparos en el contexto de un “ajuste de cuentas”.

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Al momento, el paciente permanece en emergencia y está siendo intervenido quirúrgicamente por el equipo médico.

En el hecho, ocurrido en el barrio Coronel Dorrego, tomó intervención la fiscal Constanza Mandagaran.

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