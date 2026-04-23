El caso de Micaela marcó un antes y un después en Argentina. La menor fue engañada a través de redes sociales por Jonathan Luna que utilizaba perfiles falsos para hacerse pasar por otra adolescente. Tras ganarse su confianza, logró concretar un encuentro que terminó en su asesinato, en uno de los primeros casos en el país de grooming seguido de muerte.

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Cada 23 de abril, fecha en la que se la vio por última vez, familiares, organizaciones y vecinos realizan actividades en su memoria. En esta oportunidad, los homenajes estuvieron acompañados por jornadas de sensibilización sobre el uso responsable de internet, con foco en la prevención de delitos digitales.

El impacto del caso derivó en avances legislativos. Entre ellos, la sanción de la Ley 27.590, conocida como “Ley Mica Ortega”, que creó un programa nacional de prevención y concientización sobre el grooming, con el objetivo de informar y proteger a la población frente a este tipo de situaciones.

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El grooming (definido como la captación de menores a través de medios digitales con fines de abuso) continúa siendo una problemática vigente. Especialistas advierten que las estrategias de los agresores evolucionan junto con las tecnologías, lo que exige mayor educación digital, acompañamiento familiar y herramientas de detección temprana.

A una década del crimen, el nombre de Micaela Ortega se transformó en un símbolo de lucha. Su historia sigue interpelando a la sociedad sobre los riesgos del entorno virtual y la necesidad de fortalecer la protección de las infancias en el mundo digital.

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