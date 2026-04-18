Con la reapertura del Estrecho de Ormuz los usuarios de combustibles se preguntan cuándo comenzará a bajar el precio del producto. Para el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles local, Jorge Tomadoni, eso podría suceder en breve pero tampoco hay que ilusionarse con una baja demasiado brusca: “Cuando empezó el conflicto bélico el petróleo estaba en 65 dólares y llegó a aumentar más del 50%. Argentina subió el 23% de las naftas, no el 50 y pico”, recordó.

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En diálogo con el programa Modo Regreso de Radio Mitre Mar del Plata, Tomadoni confirmó que se redujo “bastante” la venta en estaciones de servicio de Mar del Plata y precisó que “la caída del combustible líquido en el mes de marzo fue en promedio de un 10 al 15%”. En contraste, señaló que “el GNC más o menos se mantuvo”.

En ese marco, explicó que comienza a observarse un cambio en el comportamiento de los consumidores: “Hay una posibilidad de que el consumidor empiece a interiorizarse sobre cuánto cuestan los equipos para convertir los autos”, afirmó y agregó que “han subido las consultas casi en un 50% en los últimos meses”.

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Respecto al impacto de la baja del precio internacional del petróleo y el congelamiento de precios anunciado por YPF, sostuvo que el escenario sigue abierto. “Cuando se cumplan los 45 días, YPF, que es la empresa líder y la que marca el precio, verá cómo actúa según le influya el precio internacional. Tampoco sabemos qué va a pasar en 45 días”, advirtió. En esa línea, recordó que “todavía estamos por debajo de aquel aumento proporcional”.

Consultado sobre los tiempos de traslado de los precios internacionales al surtidor local, Tomadoni detalló que “el combustible que se está comprando hoy corresponde a un petróleo adquirido hace entre 45 y 90 días, con otro precio”, y explicó que ese es “más o menos el tiempo de traslado”.

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En cuanto al GNC, remarcó que aún no hay un crecimiento fuerte en el consumo, pero sí en el interés: “No ha subido tanto el consumo, pero sí la inquietud del consumidor”. En ese sentido, destacó la conveniencia económica: “Hoy el GNC está entre un 40 y un 50% del precio de la nafta súper, entonces el número es negocio. Con 15.000 o 20.000 kilómetros ya se amortiza un equipo”.

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A nivel nacional, indicó que los datos muestran una tendencia en alza en las conversiones: “El promedio era de unas 5000 conversiones mensuales y en marzo se fue a 7000. Es un signo de que hay interés”. Incluso, anticipó que “veremos qué pasa en abril, quizás sea un poco más todavía”.

Sin embargo, aclaró que este fenómeno aún no compensa la caída en la venta de nafta: “Ese 15% de caída en el consumo no se trasladó al gas”. Además, mencionó cambios en los hábitos de los usuarios: “También hay otros hábitos de ahorro: compartir el vehículo, usar transporte público o la bicicleta”.

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Finalmente, Tomadoni se mostró optimista respecto al futuro del GNC: “En este escenario sí” va a seguir creciendo, sostuvo, y agregó que existe “un anteproyecto para otorgar beneficios fiscales a quienes conviertan sus autos a GNC, algo que el sector viene pidiendo hace años”. Sobre ese punto, concluyó: “Es un recurso que abunda en la Argentina y no necesita tratamiento, así que veremos si finalmente se concreta”.