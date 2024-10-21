Aumento del boleto: "La calidad del servicio es pésima, es demasiado ya"
Más allá del pedido de la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CaMETAP), el Ejecutivo estableció que el nuevo valor del boleto de colectivo sea de $1.180.
A partir de la confirmación del Ejecutivo municipal acerca de que el boleto de colectivo pasará a costar $1.180 desde el 30 de octubre en Mar del Plata, usuarios que utilizan con frecuencia el servicio repudiaron la decisión. Se trata de un aumento de $240, ya que la última actualización fue en julio, cuando ascendió de $750 a $940.
Si bien el monto solicitado por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CaMETAP) fue de $1.296,56, el estudio de costos del Ejecutivo arrojó que el pasaje debería costar $1.208,15. Y a partir de allí, el boleto fue establecido en $1.180.
En lo que va del año, el boleto pasó de $297,30 a $750 en marzo y a fines de julio alcanzó su valor actual, de $940
En este sentido, una de las usuarias de colectivo, Flavia, dialogó con El Marplatense y analizó: "Yo no pago boleto porque mi nene es discapacitado, pero para la gente que tiene que abonarlo y toma más de un colectivo, es mucha plata y los incrementos son muy rápidos. Hay personas que no pueden pagar eso y no lo tienen en cuenta".
Asimismo, Rosa, quien también esperaba el transporte público, indicó: "Pienso que este pedido no está bien, es demasiado ya. Yo soy jubilada pero cobro la mínima y aunque pague la mitad del boleto, el precio es muy alto. Aparte, la calidad del servicio es pésima, no hay garitas para refugiarse del mal tiempo, los carteles son viejísimos y si es que están, a los cordones no los pintan y los colectivos están en pésimas condiciones, rotos y sucios. Y hay que sumarle las escasas frecuencias que tienen para pasar. No corresponde lo que piden".
Y por su parte, Agustina, otra usuaria del transporte, comentó: "Es muy difícil sostener la situación de hoy y si aumentan constantemente, para los que tomamos el colectivo todos los días por trabajo y estudio, es insostenible. Y hay que sumarle que todo está caro, al bolsillo no le alcanza".
El nuevo valor del boleto simple de colectivo comenzará a regir desde el miércoles 30 de octubre, cuando termine por impactar en el sistema SUBE.
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