A partir de la confirmación del Ejecutivo municipal acerca de que el boleto de colectivo pasará a costar $1.180 desde el 30 de octubre en Mar del Plata, usuarios que utilizan con frecuencia el servicio repudiaron la decisión. Se trata de un aumento de $240, ya que la última actualización fue en julio, cuando ascendió de $750 a $940.

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Si bien el monto solicitado por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CaMETAP) fue de $1.296,56, el estudio de costos del Ejecutivo arrojó que el pasaje debería costar $1.208,15. Y a partir de allí, el boleto fue establecido en $1.180.

En lo que va del año, el boleto pasó de $297,30 a $750 en marzo y a fines de julio alcanzó su valor actual, de $940

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En este sentido, una de las usuarias de colectivo, Flavia, dialogó con El Marplatense y analizó: "Yo no pago boleto porque mi nene es discapacitado, pero para la gente que tiene que abonarlo y toma más de un colectivo, es mucha plata y los incrementos son muy rápidos. Hay personas que no pueden pagar eso y no lo tienen en cuenta".

Asimismo, Rosa, quien también esperaba el transporte público, indicó: "Pienso que este pedido no está bien, es demasiado ya. Yo soy jubilada pero cobro la mínima y aunque pague la mitad del boleto, el precio es muy alto. Aparte, la calidad del servicio es pésima, no hay garitas para refugiarse del mal tiempo, los carteles son viejísimos y si es que están, a los cordones no los pintan y los colectivos están en pésimas condiciones, rotos y sucios. Y hay que sumarle las escasas frecuencias que tienen para pasar. No corresponde lo que piden".

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Y por su parte, Agustina, otra usuaria del transporte, comentó: "Es muy difícil sostener la situación de hoy y si aumentan constantemente, para los que tomamos el colectivo todos los días por trabajo y estudio, es insostenible. Y hay que sumarle que todo está caro, al bolsillo no le alcanza".

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El nuevo valor del boleto simple de colectivo comenzará a regir desde el miércoles 30 de octubre, cuando termine por impactar en el sistema SUBE.