De cara a la gala, el jueves bajarán de placa los participantes menos votados, mientras que el resto continuará en riesgo de eliminación.

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La placa quedó conformada por Lola, Juani Car, Pincoya, Manu, Zilli, Brian, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino.

El armado estuvo marcado por el liderazgo de Martín Rodríguez, quien se consagró como líder de la semana tras ganar la prueba y obtuvo inmunidad junto con el poder de influir directamente en la placa. En uso de ese beneficio, tomó una decisión fuerte y fulminó a Lola, Juani Car y Pincoya, enviándolos de forma directa a nominación.

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