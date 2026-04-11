Un hombre de 42 años fue aprehendido acusado de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, tras un violento hecho ocurrido en un comercio de la zona de Olavarría al 3200.

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Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al local exhibiendo un arma y logró sustraer dinero, luego de reducir a una empleada de 20 años, a quien dejó encerrada en el baño antes de escapar.

Tras el asalto, un familiar de la víctima inició una persecución a pie y, con la ayuda de otra persona, dio aviso al 911, lo que permitió un rápido despliegue policial en la zona.

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Finalmente, el acusado fue interceptado en inmediaciones de Avellaneda y Alvear, donde fue detenido por efectivos de la Comisaría 9na y del Comando de Patrullas. Durante el procedimiento también se recuperó el dinero sustraído.

En el lugar trabajó Policía Científica y la víctima pudo reconocer al autor del hecho. La causa quedó en manos de la UFIJE N°14, a cargo del fiscal Berlingeri, quien ordenó las actuaciones correspondientes, la restitución del dinero y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44

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