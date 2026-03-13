Un joven de 21 años fue aprehendido por personal policial cuando intentaba sustraer un automóvil estacionado en la vía pública en la zona de 25 de Mayo y 14 de Julio, en inmediaciones de Plaza Rocha.

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El procedimiento se inició cuando efectivos del Escuadrón de Caballería realizaban tareas de prevención en el marco de un operativo de seguridad en la plaza. En ese contexto, un taxista alertó a los uniformados sobre un vehículo que se encontraba con las balizas encendidas y el vidrio dañado en la esquina mencionada.

Al acercarse, los policías observaron a un hombre agazapado en la parte trasera de un Ford Ka gris estacionado frente a una vivienda. Tras identificarlo y realizar un cacheo preventivo, constataron que tenía manchas de sangre en las manos y una lesión en uno de sus dedos.

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El automóvil presentaba el vidrio de la puerta del conductor destruido, la cerradura violentada y el sistema de encendido manipulado, con plásticos de la columna de dirección desmontados y cables cortados. En el interior también hallaron un destornillador que habría sido utilizado para forzar el arranque.

Durante la inspección del sector, el personal policial encontró además un arma de fuego tipo pistola, que posteriormente fue determinada como una réplica de aire comprimido.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, dispuso la aprehensión del joven por el delito de “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa”, además del secuestro de la réplica de arma de fuego y del destornillador. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó pericias y levantó muestras hemáticas para su análisis.

El imputado fue trasladado y posteriormente deberá ser alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.