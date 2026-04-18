La fotografía fue presentada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro por Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa.

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Según se informó, la foto fue tomada el 20 de noviembre de 2020, apenas cinco días antes del fallecimiento del exfutbolista. En la imagen se lo ve sentado almorzando en la cocina de la casa de Tigre donde realizaba su recuperación domiciliaria, acompañado por Maximiliano Pomargo, quien habría tomado la selfie.

Durante su declaración, Luque utilizó la imagen para respaldar su postura frente al tribunal y cuestionó las versiones sobre el estado físico de Maradona en esos días. El médico aseguró que le habían dicho que Diego estaba “hinchado y acostado”, pero sostuvo que la foto mostraba otra situación.

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El nuevo juicio comenzó esta semana luego de la anulación del proceso anterior y busca determinar si existió negligencia médica en la atención que recibió Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

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