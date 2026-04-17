Un operativo de control y fiscalización en talleres y agencias del rubro automotor se realizó hoy en Mar del Plata con la participación de personal policial de distintas dependencias. En ese contexto, se procedió a la clausura de un local.

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Del procedimiento participaron efectivos de los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de las comisarías Tercera, Quinta, Octava, Decimoprimera y Decimotercera, junto a personal del Destacamento Acantilados, quienes llevaron adelante inspecciones en distintos puntos de la ciudad.

Las tareas se desarrollaron en establecimientos ubicados en Edison al 1700, Cerrito al 1000 y Edison al 900, donde se verificaron vehículos, autopartes y se procedió a la identificación de personas.

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Como resultado del operativo, no se constataron impedimentos legales sobre los rodados ni sobre las personas identificadas en los lugares inspeccionados.

No obstante, con relación al cumplimiento de la normativa vigente, se labraron actas de constatación en tres comercios y se dispuso la clausura de un taller mecánico por incumplimientos detectados.

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