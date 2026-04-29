Múltiples allanamientos se realizaron hoy en el marco de una investigación por un robo agravado, con resultados positivos que incluyeron la identificación de dos imputados, el secuestro de droga y elementos vinculados a la causa.

Ads

Las diligencias se llevaron a cabo con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 y la UFIJE de Estupefacientes, con participación de efectivos de varias comisarías y grupos especiales.

Como resultado de los procedimientos, se identificó a dos sospechosos de 16 y 25 años, y se secuestraron prendas presuntamente utilizadas en el hecho investigado, un teléfono celular y una cantidad significativa de cannabis sativa, tanto en frascos como en plantas.

Ads

Puede interesarte

Durante uno de los allanamientos, uno de los imputados intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido por el personal interviniente.

De acuerdo a las directivas judiciales, se dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado para ambos involucrados y, en uno de los casos, también por infracción a la Ley 23.737, procediéndose al secuestro de la sustancia estupefaciente.

Ads

Las actuaciones se originan en un hecho ocurrido el pasado sábado 18, cuando la víctima fue interceptada por varios individuos armados que le sustrajeron su vehículo al momento de retirarse de su domicilio.

La investigación continúa con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del hecho y determinar la posible participación de otros implicados.