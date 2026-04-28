La empresa Camuzzi Gas Pampeana reforzó su campaña de seguridad y prevención del monóxido de carbono e instó a los usuarios a realizar la revisión anual de sus instalaciones internas de gas natural antes del inicio de la temporada invernal, con el objetivo de reducir riesgos en hogares y comercios.

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Con el descenso de las temperaturas, aumenta el uso de artefactos de calefacción a gas. En este contexto, la compañía advirtió sobre la necesidad de verificar el estado de las instalaciones y equipos con gasistas matriculados, a fin de garantizar un funcionamiento seguro y prevenir intoxicaciones. El monóxido de carbono es un gas tóxico que no tiene olor, color ni sabor y puede generarse por una combustión incompleta.

La revisión anual resulta clave para detectar fallas a tiempo y evitar situaciones de riesgo, especialmente durante los meses más fríos, cuando los artefactos permanecen en funcionamiento por períodos prolongados.

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Entre las principales recomendaciones de seguridad, se destaca la importancia de realizar un control anual de los artefactos por un profesional matriculado, mantener las ventilaciones permanentes libres de obstrucciones, verificar que la llama sea siempre azul -ya que una tonalidad amarilla o naranja puede indicar mala combustión-, y controlar que los conductos de evacuación de gases no estén dañados ni obstruidos. Asimismo, se aconseja contactar a un especialista ante cualquier anomalía en los equipos o en la ventilación.

Para llevar adelante la revisión, se recomienda contactar a un gasista matriculado, quien evaluará el funcionamiento de los artefactos, la ventilación y las condiciones de seguridad de la instalación. En caso de detectar desperfectos, podrá realizar las reparaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. El listado de profesionales habilitados puede consultarse en el sitio oficial de la empresa.

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