Tras la detección de un caso de tuberculosis en una escuela de Mar del Plata, donde se activó un protocolo sanitario con seguimiento de contactos estrechos, reuniones informativas y controles médicos programados, la referente regional del Programa Provincial de Tuberculosis, Carla Lorea, consideró que la situación debe ser atendida con seriedad pero sin generar alarma: “Es para estar preocupados, pero no para desesperarnos”.

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En diálogo con El Marplatense, la especialista contó que la tuberculosis “es una enfermedad que convive con nosotros desde siempre” y que históricamente estuvo vinculada a contextos de vulnerabilidad, como el hacinamiento o la falta de condiciones sanitarias. Sin embargo, advirtió que en la actualidad “ha habido un acercamiento de la tuberculosis a otras clases sociales”, lo que explica por qué casos como el registrado en un ámbito escolar generan mayor impacto.

Con relación con la respuesta sanitaria, Lorea remarcó que existen herramientas claras de prevención y control, en línea con los protocolos activados tras el caso en la institución educativa, donde se dispuso la identificación y monitoreo de contactos, además de instancias de información para la comunidad. En ese sentido, sostuvo que “es para estar preocupados, pero no para desesperarnos”, ya que hoy se cuenta con medidas eficaces para evitar contagios.

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Entre esas medidas, la referente del programa provincial que ya cuenta entre 15 y 20 años de desarrollo, mencionó la vacunación BCG como eje central y la importancia de hábitos cotidianos: ventilación de ambientes, exposición al sol, alimentación saludable y limpieza con lavandina. También aclaró que no hay que usar alcohol en gel “porque no mata la bacteria”.

La especialista indicó que este tipo de episodios suele visibilizarse más en determinadas épocas del año, cuando predominan los espacios cerrados, lo que coincide con la necesidad de reforzar la prevención en ámbitos como las escuelas. Asimismo, explicó que la enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe, lo que muchas veces retrasa su detección. Por eso, subrayó la importancia de estar atentos a señales más específicas como “tos persistente, fatiga, fiebre o expectoración con sangre”.

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En cuanto al diagnóstico, señaló que es accesible y sencillo, a partir de estudios como la prueba PPD, análisis de esputo y radiografías. De hecho, en el caso local, las autoridades sanitarias dispusieron controles específicos para quienes tuvieron contacto con el estudiante afectado, con turnos programados en centros de salud.

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Además, Lorea puso el foco en uno de los principales problemas actuales: la interrupción de los tratamientos. Explicó que muchas personas abandonan la medicación al sentirse mejor, pero advirtió que “esto necesita la adherencia consciente de los seis meses de tratamiento”, ya que de lo contrario se favorece la aparición de cepas más resistentes. También desmintió dificultades de acceso al tratamiento al asegurar que “la medicación no se compra en farmacias”, sino que está garantizada por el sistema público.

Como recomendación general, insistió en la necesidad de no generar miedo, sino de reforzar la prevención y la información. “Seamos preventivos”, resumió en línea con las acciones desplegadas en la ciudad para contener el caso y evitar nuevos contagios.