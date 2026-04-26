Si bien en sus inicios Alejandro Hartmann dirigió un documental sobre la Generación Dorada y la crisis que enfrentó ese grupo de basquetbolistas una vez que fueron dejando la práctica activa del deporte, con el tiempo se convirtió en un director especializado en ese subgénero conocido como true crime. Fue primero con Carmel, la serie documental que abordó el asesinato de María Marta García Belsunce y que fue un verdadero hit. Luego vinieron documentales sobre José Luis Cabezas, Nahir Galarza, los hermanos Menéndez y -ahora- “Yiya” Murano. Pero lejos de quedarse en el simple morbo que el relato de estos casos policiales populares genera, el realizador va más profundo: “Me interesa el policial como un disparador para reflexionar sobre la sociedad”.

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Tras el estreno del documental Yiya Murano: muerte a la hora del té, que está disponible en la plataforma Netflix luego de su paso por el BAFICI, charlamos con el directo en el marco del programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata. “Lo que más me interesó en Carmel fue la reacción social y el tratamiento mediático. Eso se relaciona con un cine más social o político que ya venía haciendo. Entendí que los casos policiales son un espacio donde se juegan muchas cosas: la justicia, los medios, las relaciones sociales y familiares”, comentó al recordar aquella exitosa serie y el inicio de un camino por el centro de la criminología aplicada al cine.

Hartmann se mete con casos populares sobre los que hay mucha documentación (y adelanta que en el futuro puede haber alguna nueva producción dentro del subgénero). Sin embargo, como en el caso de Yiya Murano, consideró que el horizonte no tenía que ser forzadamente presentar de vista original o novedoso, porque entiende que “hay mucha gente que conoce la historia, pero también hay mucha gente joven que no la conoce o, con suerte, ubica el nombre”. Entonces, su objetivo fue apuntar a “distintos públicos”.

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El documental sobre Yiya Murano se puede ver por la plataforma Netflix.

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-Imagino que uno de los desafíos fue reunir todo el material judicial, policial y televisivo. ¿Cómo fue ese trabajo?

Además conseguir testimonios de gente que la hubiera conocido en aquella época. Nos abocamos primero a buscar el expediente, relevar qué materiales había, identificar a quienes la conocieron y ver qué registros existían, como fotos, archivos, etcétera. La idea fue reconstruir quién fue este personaje tan particular y controversial.

-¿Cómo fue la selección de los entrevistados? Hay periodistas, investigadores y también aparece su hijo, Martín Murano.

Siempre trato de que los entrevistados tengan una relación real con la historia. A veces puede haber expertos, pero en este caso casi todos, salvo quizás una economista que aparece en un momento puntual, tuvieron algún vínculo con ella, aunque fuera mínimo. Ese fue el criterio.

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-¿Y cómo fue el contacto con Martín Murano? ¿Se dio fácilmente su participación?

No fue sencillo, porque él vivió esta historia en carne propia y con mucho dolor. Tuvimos que hablar mucho, reunirnos varias veces. Desde el primer momento tuvo ganas de participar y se puso a disposición, pero fue un proceso largo de construcción de confianza y de entendimiento mutuo.

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-Martín es una figura central en el documental, pero hacia el final su mirada también se pone en tensión. ¿Cómo trabajaron eso y cómo lo tomó él?

Es una persona muy sensible, muy inteligente y con gran capacidad de autoanálisis. Entendió hacia dónde íbamos y confió mucho en mí. Creo que se siente representado por la película. Hay cosas con las que está más de acuerdo y otras menos, pero en líneas generales quedó contento y su devolución fue muy buena.

-En casos así, con personas tan involucradas, ¿se consensúa el resultado final o el documental tiene libertad total?

Yo trato de tener libertad, pero también tengo un compromiso con quienes participan. Ellos deciden contar su historia en un documental mío, y eso implica una responsabilidad enorme, sobre todo cuando han vivido situaciones traumáticas. No les muestro el corte para pedir permiso, pero sí intento ser lo más ético posible.