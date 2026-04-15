Aldosivi recibirá a Racing este domingo a las 13:30 en el estadio José María Minella, por la fecha 15 del Torneo Apertura, con la particularidad de que habrá entradas disponibles para la parcialidad visitante, que ocupará el sector norte, y cuya venta será exclusivamente online.

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Desde la organización informaron que los hinchas visitantes deberán adquirir sus tickets únicamente a través del sitio web www.feverup.com, hasta agotar la disponibilidad. Además, se aclaró que no se venderán entradas el día del partido en el estadio.

El encuentro se da en un contexto complejo para Aldosivi, que atraviesa una profunda crisis deportiva tras trece fechas sin conocer la victoria en el torneo. En ese marco, el entrenador Israel Damonte decidió apartar a cinco jugadores del plantel profesional: Junior Arias, Joaquín Novillo, Guillermo Enrique, Roberto Bochi y Rodrigo Márquez.

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La decisión generó impacto interno, ya que varios de los futbolistas venían teniendo participación reciente. Arias y Novillo fueron titulares en el último partido ante Belgrano, mientras que Márquez ingresó desde el banco. Por su parte, Bochi tuvo continuidad a lo largo del certamen y Enrique había quedado marginado en convocatorias anteriores tras un conflicto interno.

Ante este escenario, el cuerpo técnico evalúa recurrir a jugadores juveniles para completar el plantel en lo que resta del campeonato. Además, no se descartan cambios más profundos una vez finalizado el Torneo Apertura, mientras el equipo se prepara para enfrentar compromisos exigentes frente a Racing y River

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