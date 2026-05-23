La Unidad Turística Chapadmalal volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una medida que, según el gremio, podría modificar la situación laboral de decenas de empleados vinculados al complejo ubicado al sur de Mar del Plata. La preocupación surgió a partir de la Resolución 1319/2026 de la Jefatura de Gabinete, una disposición que alcanzaría a trabajadores del establecimiento dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

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De acuerdo con el planteo realizado por el sindicato, la medida afectaría a 58 trabajadores entre personal de planta permanente y contratados. En el caso de los empleados estables, ingresarían a una condición administrativa de disponibilidad por un período de hasta 12 meses, durante el cual podrían ser reubicados dentro de otras áreas estatales. Si esa reubicación no se concreta, podrían producirse desvinculaciones.

La situación genera preocupación adicional porque algunos trabajadores también habitan viviendas dentro del predio, por lo que la incertidumbre no alcanza únicamente a las fuentes laborales sino también a cuestiones habitacionales. Desde ATE señalaron que varias familias podrían verse alcanzadas por las consecuencias de la medida.

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El complejo de Chapadmalal, considerado uno de los emblemas históricos del turismo social argentino, mantiene actualmente hoteles en funcionamiento y representa uno de los espacios turísticos más emblemáticos de la región. Mientras esperan definiciones oficiales, desde el gremio anticiparon que continuarán con reclamos y medidas para intentar frenar el avance de la iniciativa.

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