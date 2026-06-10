La llegada del invierno y el incremento de las infecciones respiratorias están provocando un aumento sostenido de consultas médicas entre los adultos mayores, un grupo considerado de riesgo frente a este tipo de enfermedades.

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Guillermo Baltar (MP 111.058), médico de cabecera de afiliados de PAMI, explicó que la situación está directamente relacionada con la circulación de virus respiratorios y con una baja adhesión a las campañas de vacunación.

"Estamos en invierno con muy poca gente vacunada y en la población general se están transmitiendo muchas infecciones respiratorias", señaló el profesional.

Según indicó, los adultos mayores son especialmente vulnerables frente a estos cuadros, por lo que la demanda de atención creció significativamente durante las últimas semanas.

Baltar explicó además que muchos pacientes recurren a los consultorios después de haber pasado por las guardias médicas. "Muchas veces en las guardias no les dan la atención que consideran necesaria y quieren venir a verse con nosotros", comentó.

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Este fenómeno está generando una importante sobrecarga en los consultorios de atención primaria, donde los profesionales deben reorganizar su agenda para responder a la creciente demanda.

"Eso hace que estemos bastante sobrecargados en los consultorios", afirmó.

Frente a este escenario, Baltar indicó que optó por postergar algunas consultas programadas para priorizar a los pacientes que presentan cuadros respiratorios o requieren atención más urgente.

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"Estoy posponiendo todas las consultas de chequeo y las patologías crónicas que están bien controladas para darle prioridad a este tipo de pacientes", explicó.

El médico remarcó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación y de consultar tempranamente ante síntomas respiratorios, especialmente en personas mayores y pacientes con factores de riesgo, para evitar complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

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