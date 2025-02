El dengue sigue en aumento en América y la reciente reaparición del serotipo DENV-3 ha encendido las alarmas de los organismos de salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió anteayer una alerta epidemiológica debido a la creciente circulación de este serotipo en varios países, lo que aumenta el riesgo de brotes graves.

Este hallazgo preocupa a los expertos porque muchas personas en la región no han estado expuestas previamente a este serotipo, lo que significa que no tienen inmunidad. Además, las infecciones previas con otros serotipos pueden hacer que una nueva infección por DENV-3 tenga mayor probabilidad de complicarse, según la OPS.

En 2024, América registró más de 13 millones de casos de dengue, y en lo que va de 2025, 23 países ya han notificado 238.659 casos. Ante este panorama, la OPS instó a los gobiernos a reforzar el control del mosquito transmisor, mejorar los sistemas de salud y mantener la vigilancia epidemiológica activa.

El virus del dengue tiene cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Cuando una persona se infecta con uno de ellos, desarrolla inmunidad contra ese serotipo en particular, pero no contra los otros. De hecho, si una persona que tuvo dengue vuelve a infectarse con un serotipo diferente, el riesgo de sufrir complicaciones aumenta. “La aparición o aumento de un serotipo que no predominaba previamente en una región puede llevar a un incremento en los casos, debido a la mayor susceptibilidad de la población”, sostienen desde la OPS.

Un serotipo de dengue preocupante

El DENV-3 es especialmente preocupante porque había dejado de circular en varias regiones de América durante años o décadas en algunas naciones, lo que dejó a una gran parte de la población sin defensas contra él. Ahora, ha sido identificado en Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, y en 2024 llegó a Argentina, donde se confirmó su presencia en la ciudad de Rosario.

Según la OPS, “la reaparición de un serotipo que no circulaba en la última década, como el DENV-3, junto con el aumento de población susceptible, no solo aumenta la probabilidad de casos graves de dengue, sino que también podría ocasionar epidemias que sobrecarguen los servicios de salud, superando su capacidad de respuesta”.

“La advertencia de la Oficina Sanitaria Panamericana es atinada porque en varios lugares se presentó el dengue casi 13 semanas antes y después por cuestiones climáticas [el frío que hacía a la mañana o a la noche] y la falta de eclosión de los huevos puestos del año pasado, se frenó un poco. Pero ahora están dadas todas las condiciones por la persistencia de días seguidos de calor y por algunas lluvias en distintas regiones geográficas que están dando las características para que podamos repetir muchos casos de dengue”, explicó a Infobae el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo y magister en Salud Pública.

Y agregó: “En general, el año pasado predominaron absolutamente el serotipo 1 y el serotipo 2, aunque había pequeños bolsones en el caso de Entre Ríos con el serotipo 3. Y el serotipo 4 se detectó hace dos meses en Córdoba en un paciente que venía de Cuba, pero se lo pudo circunscribir, se lo pudo anular y aparentemente no hemos tenido inconvenientes.

“Es importante señalar que estos movimientos que tenemos ahora por turismo, movimientos muy llamativos, nos pueden traer a alguno de los serotipos que normalmente no estuvieron desarrollándose prácticamente en todo el territorio”, sostuvo Pizzi que es profesor de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba.

Países en alerta: dónde se ha detectado el DENV-3

La doctora Mónica Foccoli, jefa de la Sección Infectología del Hospital de Clínicas General José de San Martín explicó a Infobae que en relación con el alerta actual de la OMS y el serotipo tres del dengue, es importante recordar que el dengue tiene cuatro serotipos 1, 2, 3 y cuatro.

“En Argentina han circulado en forma predominante el tipo uno y luego se agregó el tipo dos. En el momento actual tienen una incidencia de 50% del 1 y 2 y muy poquito el serotipo tres y cuatro. El año pasado se registraron ocho pacientes con serotipo tres en la provincia de Entre Ríos y en lo que va de este año 2025, cuatro con antecedentes de viaje y uno que se denomina autóctono porque no había viajado. Y con respecto al serotipo cuatro, el que se ha detectado un solo caso es también con antecedentes de viaje”, sostuvo la experta.

El riesgo de propagación del DENV-3 es alto en América, debido a varios factores: la movilidad de la población, la presencia del mosquito Aedes aegypti en casi toda la región y la falta de inmunidad en muchas personas.

En Brasil, la epidemia de dengue ha sido devastadora, con más de 10 millones de casos en 2024, lo que convierte al país en el más afectado de la región. En Colombia, México y Perú, la presencia del DENV-3 también ha sido confirmada y su circulación está en aumento.

“En el caso de Brasil, es el país que tiene habitualmente los cuatro serotipos y el alerta de la OMS está en relación con el aumento de los casos que se han observado con el serotipo tres”, sostuvo Foccoli.

Y agregó: “El riesgo está que también llegue a la Argentina el aumento de este serotipo y el contacto del ser humano con un serotipo distinto a este los habituales, hace que haya más personas expuestas al riesgo a tener dengue porque no hay anticuerpos en la población argentina contra este serotipo. El estar en contacto con un serotipo distinto hace que en un pequeño porcentaje de los casos tengan riesgo de evolucionar a las formas graves y ese sería la alerta”.

En Argentina, el Ministerio de Salud informó ayer que el 97% de los casos de dengue confirmados corresponden a DENV-1 y DENV-2, los serotipos más comunes en el país.

Sin embargo, la aparición de un caso autóctono de DENV-3 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin del año pasado es una señal de alerta, ya que indica que el virus podría empezar a circular más ampliamente en el país.

La cartera sanitaria nacional precisó “la situación epidemiológica actual no se asemeja a la elevada magnitud de casos registrada en las últimas dos temporadas epidémicas”, por los veranos de 2022-2023 y 2023-2024, la información compartida por las provincias “por encima de las temporadas no epidémicas subraya la necesidad de monitorear su evolución en las próximas semanas para determinar la tendencia definitiva de la temporada actual”.

Los informes epidemiológicos actualizados semanalmente por el Ministerio de Salud indican que en diciembre pasado se registraron en promedio 19 casos de dengue por semana, con cifras que oscilaron entre 13 y 27. En enero, la cantidad de contagios semanales aumentó a 38 en promedio, con un rango de 23 a 56. En la última semana de enero, las provincias reportaron 1660 casos sospechosos en el sistema de vigilancia nacional, de los cuales 61 fueron confirmados y otros 61 permanecen en investigación.

El año pasado, el dengue tuvo un impacto significativo en la región, con más de 13 millones de casos en 50 países, sin contar el subregistro asociado a la falta de diagnóstico en muchas zonas. La alta demanda sobre los sistemas de salud afectó la capacidad de respuesta, una situación que la OPS y la OMS calificaron como “un incremento histórico” en la circulación del virus. En total, se confirmaron casi siete millones de casos por laboratorio, con 22.684 clasificados como graves (0,17%) y 8186 fallecimientos.

Brasil fue el país con mayor número de contagios, notificando 10.232.872 casos en 2024. Le siguió Argentina, con 581.559 casos, mientras que México, Colombia y Paraguay registraron 558.846, 320.982 y 295.785 infecciones, respectivamente, según la OPS.

En enero de 2025, 23 países notificaron 238.659 casos sospechosos de dengue, de los cuales 87% corresponden a Brasil, seguido por Colombia, Nicaragua, Perú y México. Alrededor del 25% de estas infecciones fueron confirmadas por laboratorio, sumando 57.899 casos, incluidos 263 graves. Además, en cinco países se ha detectado la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, algo que puede aumentar el riesgo de infecciones graves. Estos países son Brasil, Costa Rica, El Salvador, México y Panamá.

El Ministerio de Salud de Brasil informó ayer que el número de casos confirmados asciende a 115.667, considerando tanto pruebas de laboratorio como diagnósticos clínicos y epidemiológicos. Además, se han notificado más de 257.000 posibles casos, lo que ha llevado a las autoridades de Argentina, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, a reforzar la vigilancia sanitaria ante el flujo de viajeros con Brasil.

