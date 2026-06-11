La secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, informó que la docencia universitaria de Mar del Plata resolvió aceptar la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de la primera negociación paritaria realizada en dos años.

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Según explicó la dirigente, la propuesta contempla un incremento salarial del 21,33% a aplicarse en un primer tramo, además de una nueva actualización prevista para octubre y el compromiso oficial de reabrir las negociaciones paritarias cada tres meses.

"Luego de una prolongada lucha de la docencia universitaria junto a toda la comunidad, hemos logrado que el Gobierno Nacional presente una oferta salarial", señaló Araujo.

La propuesta fue sometida a una consulta virtual entre los afiliados de ADUM con el objetivo de definir la postura que el gremio llevaría ante la federación nacional CONADU. De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de los docentes expresó su voluntad de aceptar la oferta económica, aunque también manifestó la necesidad de sostener las medidas de reclamo.

"La consulta arrojó como resultado la voluntad de aceptar la oferta salarial por un lado y de seguir el plan de lucha por el otro", explicó la secretaria general.

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Ahora, el gremio aguarda las definiciones de las restantes asociaciones docentes universitarias del país para conocer el resultado final de la negociación a nivel nacional.

Araujo destacó que la propuesta representa un avance luego de dos años sin instancias paritarias, aunque remarcó que los reclamos del sector continúan vigentes. "Con lucha llegamos hasta acá y con lucha vamos a seguir por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario", concluyó.



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