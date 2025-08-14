Un hombre de 31 años robó diversos productos de un almacén ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza al 4.400, pero fue descubierto por los trabajadores y cuando llegaron los efectivos policiales, se resitió, los golpeó y finalmente fue aprehendido.

Según fuentes policiales, el sujeto se trenzó en lucha con los agentes, quienes lograron reducirlo, aunque sufrieron escoriaciones.

En el hecho intervino el fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso que el detenido sea notificado de la formación de la causa por los delitos de “Robo" y "Resistencia a la autoridad”, y que sea trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

