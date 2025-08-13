resistencia a la autoridad

Un hombre asaltó un almacén, golpeó al personal policial y fue detenido
El hecho ocurrió esta tarde en un comercio de la avenida Fortunato de la Plaza al 4.400.
El hecho ocurrió esta tarde en un comercio de la avenida Fortunato de la Plaza al 4.400.
Ocurrió esta tarde en la zona del Materno Infantil. Le causó escoriaciones en el rostro a un agente. En otro hecho, un menor de 15 fue atrapado por un testigo tras arrebatar un celular.
Una persona que contaba con antecedentes penal por varios delitos contra la propiedad y las personas, se resistió en su detención atacando a los efectivos y rompió la mampara del patrullero.