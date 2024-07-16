En los primeros siete meses de Milei, la Canasta Básica Alimentaria subió un 92,6% en Mar del Plata
Una familia tipo necesitó 322 mil pesos para adquirirla en junio, lo que significó un 4% más que en mayo.
Una familia tipo necesitó 322 mil pesos para adquirirla en junio, lo que significó un 4% más que en mayo.
El hecho ocurrió esta tarde en un comercio de la avenida Fortunato de la Plaza al 4.400.
El hecho ocurrió en el barrio Fray Luis Beltrán y la Policía realizó dos allanamientos en viviendas de esa zona, donde secuestró municiones y armas, aunque el agresor quedó en libertad.