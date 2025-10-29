En el marco de una causa por amenazas, personal policial llevó adelante dos allanamientos en el barrio Fray Luis Beltrán, los cuales permitieron secuestrar armas, municiones y una réplica de pistola.

El hecho se remonta al 4 de octubre a las 20:00, cuando un sujeto de 33 años se presentó en el almacén de la víctima, ubicado en Gandhi al 3200, y la amenazó con balearle la casa, molesto porque le había reclamado que pague mercadería que se llevó fiada.

Además, cuando hoy el damnificado de 59 años se encontraba realizando la denuncia, el agresor volvió a pasar por la puerta del comercio manejando su camioneta y les enseñó un arma a sus hijos.

El detenido quedó en libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Por este motivo, las autoridades llevaron a cabo dos allanamientos: en un domicilio situado en Vuelta de Obligado y La Primavera, y otro en Felipe de Arana entre Costa Azul y Calabrese. En el primero -donde vive el imputado-, secuestraron 20 municiones calibre 9 mm, un cargador del mismo calibre, dos cartuchos 12/70 de posta de guerra, uno de posta antitumulto y una réplica de pistola 9 mm, mientras que en el segundo inautaron una carabina sin numeración.

El resultado de los procedimientos fue comunicado al ayudante fiscal, quien dispuso el secuestro de los elementos y la notificación del hombre, quien finalmente recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

