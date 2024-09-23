Almacenes: los precios y las ventas se mantienen, aunque la gente elige segundas marcas
Los comerciantes indicaron que no se observaron subas en los precios. Y que los consumidores encuentra estrategias para seguir comprando.
Los comerciantes indicaron que no se observaron subas en los precios. Y que los consumidores encuentra estrategias para seguir comprando.
El hecho ocurrió en el barrio Fray Luis Beltrán y la Policía realizó dos allanamientos en viviendas de esa zona, donde secuestró municiones y armas, aunque el agresor quedó en libertad.
Desde La Federación de Almaceneros consideran que el aumento de precios, especialmente en servicios y alimentos, reduce el poder de compra y frena el consumo cotidiano.