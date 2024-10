La economía no se recupera, pero tal vez luego de varios sacudones los consumidores normalizan una situación que los lleva a sostener su nivel de compras, aunque con ligeras modificaciones en sus hábitos. Así lo dejaron entrever varios almaceneros consultados por El Marplatense, quienes señalaron la compra de segundas marcas como salida a la crisis.

Miguel, de un mercado ubicado en Santiago del Estero y Belgrano, aseguró que “los precios han bajado”, pero “sobre todo los productos de almacén en comparación con las verduras”. Sin embargo sus expectativas futuro son amplias: “Espero que bajen más”.

No obstante, a pesar de este contexto de inflación amesetada el comerciante no registró un aumento de las ventas: “Está lento, hay ventas, pero no tantas”.

Puede interesarte

Para el almacenero de Santiago del Estero y Belgrano uno de los recursos que se ha hecho necesario en los comercios del rubro es el de tener dos o tres marcas de un mismo producto. “Si tenés una sola marca no vendés nada”, aseguró.

Otro comerciante del rubro, también de la zona céntrica, reiteró el argumento de la variedad de marcas: “Antes los clientes pedían una primera marca, ahora te piden una segunda marca, que puede ser un buen producto, pero es más barato”.

En cuanto a los precios, señaló que “se están manteniendo” y que ya van unos meses que “no se observan subas ni grandes aumentos”. Ante este panorama, lo que la gente consume principalmente es “lo esencial: aceite, yerba, azúcar es lo que más se está moviendo”.

Puede interesarte

El comerciante se refirió a productos más caros y selectos, como puede ser el caso de los palmitos, que están “quietos todavía”. Aunque recordó que “eso se consumía más los fines de semana, que la gente se comía una pizza”.