Los almaceneros bonaerenses manifestaron su inquietud por la fuerte retracción de ventas luego de que el INDEC informara que la inflación de diciembre fue del 2,8%, el registro mensual más alto de los últimos siete meses y que cerró 2025 con un 31,5% anual.

“A la gente no le alcanza, lo veo todos los días en el negocio. A mitad de mes empiezan las bonificaciones porque no se vende la mercadería”, afirmó Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses, al describir el impacto directo en los comercios barriales.

Según explicó, los aumentos en mayoristas continúan presionando los precios finales. En diciembre, por ejemplo, los lácteos registraron una suba cercana al 2,5%, mientras que productos básicos como la carne, el pan y la leche volvieron a encarecerse por encima del promedio.

Savore remarcó que las mayores quejas de los clientes se concentran en los gastos fijos: transporte público, servicios, combustibles y alquileres. “El problema está en las obligaciones de la vida cotidiana. Una vez que se pagan los gastos fijos, al trabajador le queda alrededor del 40% del sueldo para pasar el mes”, sostuvo.

De acuerdo al informe oficial, los servicios encabezaron las subas de diciembre, con transporte (+4%) y vivienda, agua, electricidad y gas entre los rubros más afectados. En alimentos, se destacaron fuertes incrementos en cortes de carne como el asado, el cuadril y la nalga, además del pan y la leche.

Fuente: Diputados bonaerenses