El periodista y escritor Cristian Alarcón se presentará este sábado 7 desde las 21:30 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) con Testosterona, obra performática que experimenta el desconcierto de un niño inyectado con esa hormona en tiempos de tratamientos de reconversión de la homosexualidad y que el protagonista definió como “el resultado de un proceso que está en marcha”.

Dirigida por la actriz y directora Lorena Vega y protagonizada por Alarcón, en esta oportunidad la obra contará con Iñaki Bartolomeu como actor invitado. “Lo que van a ver en el teatro es el resultado de un proceso que está en marcha, una investigación que comienza para hacer una performance, pero a medida que la vamos haciendo va creciendo, vamos incorporando informaciones, conclusiones, preguntas sin respuesta”, contó el autor.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Alarcón contó que el texto surge a partir de lo que ocurrió en el Siglo XX con el descubrimiento de la testosterona, “lo que se supone es la hormona masculina, que es una construcción cultural porque está presente en todos los seres humanos. Ahí se construye la idea de que sirve para convertir homosexuales en heterosexuales”.

El periodista y escritor explicó que durante la Segunda Guerra Mundial se experimentaba en los campos de concentración nazis y luego se llevó esa corriente por todo el mundo “hasta entrada la década de los 90’s, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad”. De hecho, el propio Alarcón fue víctima de este procedimiento.

“Implicaba experimentar con humanos para lograr que todos de algún modo honremos el gen ario, la idea de perfeccionar la raza que tiene un componente racista también. Quienes fuimos víctimas de tratamientos de conversión, y me lo permito muchos meses después de hacer la performance, sufrimos un tratamiento deshumanizante, que es una palabra que me inquieta, me golpea”, reflexionó.

Para el protagonista de Testosterona, sin embargo, es interesando lo que está sucediendo en el presente con el uso que se hace de la sustancia, donde la gente lo hace voluntariamente “a diferencia de lo que ocurrió con los niños maricas de los 70’s, que éramos obligados a recibir inyecciones dolorosísimas (porque es una sustancia aceitosa, viscosa), aplicadas con anuencia de nuestros padres por médicos, enfermeros, psicólogos, que de algún modo estaban experimentando con nosotros”.

“Ahora, gente que nació con una identidad genital como mujeres deciden comenzar tratamientos para transicionar a varones. Y lo hacen con autonomía. Lo mismo que la autonomía de mayores que lo hacen para recuperar la libido sexual que se pierde con la menopausia o la andropausia. Esto es autonómico, lo otro fue una eugenesia”.