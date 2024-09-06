Testosterona, una obra que reflexiona sobre identidad de género y “tratamientos deshumanizantes”
El periodista y escritor Cristian Alarcón contó cómo nació la obra que protagonizará este sábado en la Sala Piazzolla.
El periodista y escritor Cristian Alarcón contó cómo nació la obra que protagonizará este sábado en la Sala Piazzolla.
Las denunciadas son la directora y la psicóloga de la institución. Según la denuncia, el colegio procedió a modificar su nombre y género, sin esperar la autorización de la madre o la intervención de un juez.
Lo hizo en un acto de entrega de sables a las Fuerzas Armadas y cuestionó las políticas garantistas del kirchnerismo.