sexualidad

Testosterona, una obra que reflexiona sobre identidad de género y “tratamientos deshumanizantes”
El periodista y escritor Cristian Alarcón contó cómo nació la obra que protagonizará este sábado en la Sala Piazzolla.
El periodista y escritor Cristian Alarcón contó cómo nació la obra que protagonizará este sábado en la Sala Piazzolla.
La Asociación Civil Swinger Liberal Argentina (ASLA) difundió los datos de su primer estudio. Mar del Plata se ubica por detrás del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
La jornada celebra los derechos sexuales y, a su vez, invita a exigirlos, según promueve la Organización Mundial de la Salud.