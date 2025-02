Las fuerzas militares de Australia y Nueva Zelanda siguen de cerca el desplazamiento de tres buques de guerra del régimen de China que han llegado a la zona económica exclusiva de Australia en una misión no especificada.

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, confirmó que las embarcaciones –la fragata Hengyang, el crucero Zunyi y el buque de reabastecimiento Weishanhu– se encuentran frente a la costa este del país.

Según el The Financial Times, la flota está a 278 kilómetros de Sídney, aunque las autoridades no han confirmado este dato.

Marles calificó la situación como inusual pero no sin precedentes, subrayando que las embarcaciones navegan en aguas internacionales, aunque dentro de la zona económica exclusiva de Australia, donde el país tiene derechos sobre los recursos marítimos.

“Están en su derecho de estar allí, al igual que nosotros tenemos el derecho de monitorear sus movimientos con nuestros aviones y barcos”, afirmó Marles.

El gobierno australiano evaluará el propósito de la misión china una vez que los buques abandonen la región. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, dijo no tener información sobre el despliegue, mientras que la Embajada china en Australia no respondió a solicitudes de comentarios.

El Ejército de Nueva Zelanda también sigue de cerca el desplazamiento de los buques chinos en coordinación con Australia, según confirmó la ministra de Defensa neozelandesa, Judith Collins.

“No hemos recibido información del gobierno chino sobre la razón de este despliegue ni sus planes futuros”, declaró Collins, asegurando que las operaciones de vigilancia continuarán.

Por su parte, Australia consultó con Papúa Nueva Guinea, ya que los barcos pasaron cerca de su costa antes de llegar a la zona económica exclusiva australiana.

Fuente: Infobae.