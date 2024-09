La Selección Argentina tendrá cambios, de nombres y quizás de esquema, para enfrentar a Colombia en Barranquilla por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Al menos eso se desprendió de las palabras del entrenador Lionel Scaloni, que este domingo en conferencia de prensa habló sobre el encuentro del próximo martes a partir de las 17.30, una reedición de la reciente final de la Copa América 2024.

"El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido del otro día, con algunos achaques típicos. Nico (González) entrenó diferenciado y Alexis (Mac Allister) con el resto del grupo. Vamos a ver la evolución de estos dos días para decidir después cómo vamos a jugar", explicó de entrada, sobre los dos futbolistas que más tocados quedaron después del triunfo sobre Chile por 3 a 0 en el estadio Monumental.

"Estamos evaluando la manera que vamos a jugar. Es posible que hagamos algún cambio, no sé decirte cuántos. Seguramente podamos ver a algún chico, creemos conveniente que puedan jugar", afirmó, en referencia puntual a los convocados juveniles que ha tenido para esta doble fecha del camino rumbo al Mundial 2026.

Puede interesarte

Sin Lionel Messi, en el tramo final de la recuperación por la lesión en el tobillo derecho, la Argentina tuvo que reconfigurarse pero no sintió su ausencia. "Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Leo, porque tenés a un futbolista único. Es lógico. Lo bueno que tiene este equipo es que tenemos una idea de juego más allá de quiénes están dentro de la cancha, eso ayuda. Es evidente que cuando no está Leo seguimos haciendo lo mismo pero sin ese toque final. La calidad de los futbolistas es similar en todos los puestos de la cancha", valoró.

Tendrá un condimento extra el encuentro del martes y será el horario de las 15.30 locales, en una ciudad con alta temperatura y humedad. Scaloni ya se había referido al respecto después del triunfo ante Chile, aunque este domingo quiso aclarar un poco sus dichos, que se habían malinterpretado, por el aparente “beneficio” que significaba para los cafeteros.

"El horario es para los dos igual, lo que digo es por la comodidad del futbolista y por el espectáculo. El horario no ayuda a eso. El contexto será normal, con los colombianos te cruzás en la calle y te llevás re contra bien. Después adentro de la cancha te quieren ganar y me parece justo. Siempre nos han tratado bien", consideró el DT de Pujato, que en su única expedición a la tierra cafetera sumó un empate.

Ya en la Copa América, la Colombia dirigida por el argentino Néstor Lorenzo había demostrado una fortaleza puntual en las pelotas paradas, con un alto porcentaje de goles por esa vía. De hecho, se llenaron horas y horas de debate sobre cómo tenía que prepararse la “Albiceleste” para ese aspecto. Después, en la final, la Selección Argentina pudo controlarlo. Ahora por la misma vía consiguió el empate ante Perú en Lima el viernes pasado.

"En pelota parada tenemos una manera de defender, nosotros analizamos a los rivales, pero no cambiamos nuestra forma. Sí cambiamos alguna posición a jugadores. Es evidente que es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado", afirmó.

Puede interesarte

El bicampeonato en la Copa América le dio a la Argentina la chance de jugar y defender el título de la Finalissima, el torneo en el que se enfrentan los campeones de Conmebol y la Eurocopa de la UEFA. En principio, el objetivo era poder disputarla durante 2025, pero Scaloni puso paños fríos.

"Para la Finalissima el año que viene es difícil por las fechas que tiene España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. Se verá después. Solo tengo esa información. A veces te hacen ir a jugar entre un partido y otro", explicó el técnico, que llegará a los 79 encuentros dirigidos en la “Albiceleste”, alcanzando la línea de César Luis Menotti y de Carlos Salvador Bilardo, quienes por esos locos guiños del destino completaron la misma cantidad de juegos como entrenadores de Argentina.

Esta sábado, además, el santafesino cumplió seis años en el cargo, con cuatro títulos inolvidables y convirtiendo a su equipo en uno de los mejores de la historia del fútbol. Fue en el 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles. Gonzalo Martínez -de penal-, Giovanni Simeone y Giovani Lo Celso anotaron los goles del equipo que tuvo entre los titulares a los campeones del mundo Pezzella, Tagliafico, Paredes, Rulli y Palacios.

"¿Mis seis años como DT de la Selección? Recuerdo la primera semana que entrenamos en Los Angeles, entrenar como podíamos, con una sonrisa y alegría, porque no estábamos acostumbrados a que los jugadores llegaran en diferentes horarios. Los tres momentos que recuerdo son el Mundial y las dos Copas Américas, por encima de la Finalissima", eligió.

Puede interesarte

Por último, le dedicó unas palabras a José Néstor Pekerman, el punto común que lo une con Néstor Lorenzo. "Con José estuve en el velatorio de Menotti. Estuvimos hablando un rato, de fútbol, de lo que está pasando y cómo está pasando él su momento. Me gustaría verlo en algún banco de suplentes, pero no sé cuál es su idea. Nosotros que pasamos por sus manos lo queremos ver de nuevo", dijo.

"¿Otros referentes? (Carlo) Ancelotti pienso muchísimas cosas igual que él, ya hizo historia. Lo escucho y me siento identificado. El Profe Córdoba me ha transmitido mucho en Estudiantes también", cerró

Fuente: Clarín