El cinnamon roll es uno de los productos de panadería más populares en Estados Unidos, especialmente en desayunos y brunchs. Se caracteriza por su masa suave y aromática, combinada con azúcar y canela, y cubierta con un glaseado dulce que lo convierte en una opción tan reconfortante como calórica.

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Aunque su origen se remonta a países escandinavos, en Estados Unidos se transformó en un ícono gastronómico. Allí se popularizó como una pieza de gran tamaño, esponjosa y servida caliente, generalmente acompañada con café o chocolate. La clave de su sabor está en la masa enriquecida con manteca y leche, y en el relleno que se distribuye de forma pareja al enrollarla.

En versiones comerciales, suele presentarse como un rollo grande y muy dulce. Sin embargo, en casa se puede adaptar fácilmente, tanto en tamaño como en intensidad de sabor, regulando la cantidad de azúcar o canela. Además, existen variantes rápidas que permiten prepararlo en apenas 20 minutos, utilizando masa lista o métodos simplificados.

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Ingredientes

Masa de pan lista para usar

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2 cucharadas de manteca

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela

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Glaseado (azúcar impalpable y leche)

Preparación

Extender la masa sobre una superficie plana.

Untar con manteca de manera uniforme.

Espolvorear con azúcar y canela.

Enrollar la masa formando un cilindro y cortar en porciones.

Hornear entre 12 y 15 minutos a 180 °C, hasta que estén dorados.

Retirar, decorar con glaseado y servir caliente.

Rápido, simple y adaptable, el cinnamon roll casero permite recrear en pocos minutos uno de los clásicos más reconocidos del desayuno estadounidense.